Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sevilla maçı için İspanya'ya gidemediklerini açıkladı

Roma, İtalya'dan İspanya'ya uçuş gerçekleştirilmediği için UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Sevilla deplasmanına gidemediklerini açıkladı.

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini ve İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini açıkladı.

