Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sevilla maçı için İspanya'ya gidemediklerini açıkladı

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini ve İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini açıkladı.
��Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC— AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020
Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kadıköy'de alınan Fenerbaçe derbisi galibiyetle ilgili, “Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük” dedi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.
Hannover 96, Timo Hübers'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.
Süper Lig'de son 2 maçından 4 puan çıkaran Yukatel Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun futbolcularına koronavirüs uyarısı yaptı.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.