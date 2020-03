Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sevilla maçı için İspanya'ya gidemediklerini açıkladı

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini ve İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini açıkladı.



Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC