Roma, transferde Marcao'ya kilitlendi

Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme almıştı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında ise Marcao vardı fakat İtalyan devi, Smalling transferinden sonuç alamayınca rotayı Marcao'ya çevirdi. Galatasaray, 15 milyon euro istedi.

Galatasaray'da son Medipol Başakşehir maçında başarılı performans sergileyen Marcao için Roma devrede. Roma kulübü Smalling transferinde Manchester United ile anlaşamadı. Hedef şimdi Marcao.

Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın talebi üzerine stoper transferinde harekete geçen Roma, Smalling için Manchester United ile görüştü. Ancak İngiliz kulübüyle yapılan görüşmelerde henüz sonuç alınamayınca İtalyan yetkililer, Marcao hakkında Galatasaray'dan bilgi aldı.



15 MİLYON EURO

FutbolArena'nın Calciomercato'dan aktardığı habere göre, kısa süre önce Roma yetkilileri ile Galatasaray yönetimi arasında Marcao'nun maliyeti hakkında bilgi alışverişi oldu. Galatasaray, Marcao için 15 milyon euro talep etti.

MARCAO'DAN YEŞİL IŞIK

Marcao transferi hakkında "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem." derken, teknik direktör Fatih Terim ise "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Ocak 2019'da Chaves'ten 4 milyon euro bonservisle aldığı Marcao, sarı kırmızılı formayla 63 maça çıktı.