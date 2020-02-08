Roma, Tottenham ve Milan'ın radarındaki Cengiz Ünder için 40 milyon Euro talep ediyor

İtalya’da ülkemizi başarıyla temsil eden Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder için iki önemli devin sıraya girdiği öğrenildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cengiz için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın yanı sıra İtalya’dan Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’ın harekete geçtiği yazıldı. Bu sezon Roma’da istikrarlı olarak ilk 11’de forma giymeyen ancak son dönemde başarılı performansıyla göz dolduran milli yıldızımız için iki kulübün sezon sonunda Roma’nın kapısını çalacağı konuşuluyor.
22 yaşındaki kanat oyuncusu için konuşulan bonservis rakamının ise 40 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
(Fanatik)
Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
GALATASARAY, Steven Nzonzi’nin 535 bin euroluk alacaklarını da yatırarak Fransız futbolcuyla ilişiğini kesti.
Efes’in ABD’li yıldızının vatandaşlığı onaylandı, Ataman gelişmeyi AKŞAM’a yorumladı: “Larkin’in Türk olmasında Cumhurbaşkanı’nın çok önemli rolü olduğunu belirtmek lazım. Larkin’in Türk olma isteğine pozitif destek verdi ve onun sayesinde bu iş oldu. Çok büyük katkı sağlayacaktır.”
Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ve Serie A devi Milan’ın devreye girdiği iddia edildi. Roma, başarılı futbolcudan 40 milyon Euro gelir bekliyor.
Alanyaspor karşısında rotasyonlu kadrodan istediği verimi alamayan Galatasaray’da yine ciddi bir değişiklik hazırlığı var.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.
Galatasaray yönetimi, Ryan Donk’un kalan 14 haftada mevcut performansını koruması halinde 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.