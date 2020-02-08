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  • Roma, Tottenham ve Milan'ın radarındaki Cengiz Ünder için 40 milyon Euro talep ediyor
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 10:44
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 10:55

Roma, Tottenham ve Milan'ın radarındaki Cengiz Ünder için 40 milyon Euro talep ediyor

Roma, Tottenham ve Milan'ın radarındaki Cengiz Ünder için 40 milyon Euro talep ediyor

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Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ve Serie A devi Milan’ın devreye girdiği iddia edildi. Roma, başarılı futbolcudan 40 milyon Euro gelir bekliyor.

İtalya’da ülkemizi başarıyla temsil eden Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder için iki önemli devin sıraya girdiği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cengiz için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın yanı sıra İtalya’dan Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’ın harekete geçtiği yazıldı. Bu sezon Roma’da istikrarlı olarak ilk 11’de forma giymeyen ancak son dönemde başarılı performansıyla göz dolduran milli yıldızımız için iki kulübün sezon sonunda Roma’nın kapısını çalacağı konuşuluyor.

22 yaşındaki kanat oyuncusu için konuşulan bonservis rakamının ise 40 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)

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