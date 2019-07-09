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Roma Ömür'e talip

Roma Ömür'e talip

İtalyan basını, Cengiz Ünder’in takımının Abdülkadir Ömür için de girişim başlattığını, genç oyuncunun fiyatının ise 20 milyon euro olduğunu yazdı.

AKŞAM

AVRUPA’DA birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür için İtalya’dan talip var. Roma, Cengiz Ünder’in ardından Abdülkadir Ömür’e de göz koydu. Roma, 20 yaşındaki  futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek adına ilk adımı attı ve menajerlerle temasa geçti. Öte yandan Liverpool’un da  Abdülkadir ile ilgilendiği ancak Roma’nın daha istekli ve daha ciddi olduğu belirtildi. Haberde, Trabzonspor’un genç yetenek için 20 milyon euro civarında bonservis istediğine de vurgu yapıldı. Geçen sezon Süper Lig’de 29 maça çıkan Abdülkadir Ömür, takımı adına 5 gol atıp 8 asist yaptı.

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