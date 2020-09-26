Roma, Marcao için 15 milyon euroya ikna oldu

AKŞAM

İtalyan temsilcisi, Cimbom'un Brezilyalı savunmacısı için fiyat artırımına gitti. Serie A ekibi, Sambacı için yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre; Roma, Marcao için Aslan'ın istediği 15 milyon euroyu vermeye ikna oldu.

Galatasaray'da sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve Sarı-Kırmızılı takıma geldiği günden bu yana oyununu geliştiren Marcao, Roma’nın radarına girmişti... Sambacı için yapılan 13 milyon euroluk ilk teklif, Sarı-Kırmızılı Yönetim tarafından kabul görmeyince, İtalyan temsilcisi fiyat artırımına gitti. Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Roma, Marcao’ya başka taliplerin de çıkmasının ardından Brezilyalı stoper için yeni bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.



LYON DA DEVREYE GİRDİ

Başkent yerel basınından “romagiallorossa.it”in haberine göre; Smalling’in transferini sonlandıramayan Roma, Galatasaray’ın istediği 15 milyon euroyu vermeye razı oldu... Roma temsilcilerinin hafta içinde, İstanbul’a geleceği ve teklifi ileteceği belirtildi. İtalyan ekibinin elini çabuk tutmak istemesinin diğer nedeni Fransız temsilcisi Olympique Lyon’un da Marcao için harekete geçmesi. Lyon, Denayer’i Napoli’ye satarsa Marcao’yu almayı planlıyor.

SÖYLENEN RAKAMLAR ÇOK AZ

Sarı-Kırmızılılar için bu hafta oldukça hareketli geçecek... Gelecek teklife göre; Fenerbahçe derbisi Marcao’nun Galatasaray’da son maçı olabilir. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, Sambacı’nın satılmasını istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Hajduk Split maçının ardından Marcao ile ilgili sorulan soruya, “Marcao için konuşulan rakamlar oldukça az. Yönetim kurulumuz eğer Galatasaray lehine bir şey uygun görürlerse onu sizinle mutlaka paylaşırız. Ancak şu an söz konusu değil.” cevabını vererek tavrını ortaya koymuştu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Sambacı stoperin en azından bu sezon satılmasını istemiyor.