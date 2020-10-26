Roma maçına saatler kala Milan'da 5 koronavirüs vakası

Serie A'da bu akşam Roma'yı konuk edecek olan Milan'da kaleci Gianluigi Donnarumma, genç sol kanat Jens Petter Hauge ve teknik ekipten 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Serie A’da bu akşam Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan’a müsabaka öncesi kötü haber geldi. Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Korona virüse yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA FORMA GİYEMEYECEK

İtalya Serie A'de 4'te 4 yaparak yoluna yenilgisiz devam eden Milan'ın bu akşam TSİ 22:45'te oynayacağı Roma maçında kaleyi 34 yaşındaki Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu'nun koruması bekleniyor. Hauge ve Donnarumma'nın olmadığı Milan'da sezona çok iyi bir başlangıç yapan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu da devam eden sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.