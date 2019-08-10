Roma Liverpoollu Lovren için teklif yaptı

Kostas Manolas'ın Napoli'ye transferi sebebiyle savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Roma, listenin başına Dejan Lovren'i koydu.
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Hırvat stoperi kiralamak için Liverpool'a 2 milyon euro teklif etti. Sezon sonu satın alma opsiyonunun ise 16 milyon euro olduğu belirtildi.
Haberde; Liverpool'un bu transferde toplam 20 milyon euro kazanmayı hedeflediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Liverpool ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat stoper, bu sezon 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
(Sporx)
Zanka transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Simon Kjaer’de de önemli mesafe katetti.
Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne’de hala kayda değer bir gelişme yaşanmadı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.