Roma Liverpoollu Lovren için teklif yaptı

Roma'nın, Dejan Lovren'i kadrosuna katmak için Liverpool'a kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Kostas Manolas'ın Napoli'ye transferi sebebiyle savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Roma, listenin başına Dejan Lovren'i koydu.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Hırvat stoperi kiralamak için Liverpool'a 2 milyon euro teklif etti. Sezon sonu satın alma opsiyonunun ise 16 milyon euro olduğu belirtildi.

Haberde; Liverpool'un bu transferde toplam 20 milyon euro kazanmayı hedeflediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Liverpool ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat stoper, bu sezon 18 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)