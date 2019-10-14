Roma kiralık olarak gönderdiği üç oyuncudan toplamda 30 milyon Euro bekliyor!
Roma kiralık olarak gönderdiği 3 oyuncusundan 30 milyon euro gelir hedefliyor.
TM Dijital Haber Merkezi
Transfer sezonunda 110 milyon euro’ya yakın para harcayan ve Spinazzola, Diawara, Smalling, Henrikh Mkhitaryan gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Roma bazı oyuncularını kiralık olarak farklı kulüplere göndermişti.
KİRALIK GÖNDERİLEN OYUNCULAR FORMDA
İsveçli deneyimli kaleci Robin Olsen’i Cagliari’ye, Karsdorp’u Feyenoord’a, N’Zonzi’yi Galatasaray’a veren Roma bu futbolculardan iyi bir gelir etmek isterken, Serie A devinin 3 yıldızdan 30 milyon Euro hedeflediği öğrenildi. Cagliari’ye verilen Olsen 7 maçta forma giyerken, Karsdorp çıktığı 11 maçta 2 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi.
N'ZONZİ'YE ŞİMDİDEN TALİP ÇIKTI
Sezon başında Galatasaray’a transfer olan futbolcuların arasında ‘en iyisi’ olarak işaret edilen Steven N’Zonzi’nin sergilediği performans hem Fatih Terim’in hem de taraftarların beğenisini toplarken Fransız orta sahanın şimdiden Torino’dan teklif alması sarı kırmızılı kulübün hareketlenmesine sebep oldu.