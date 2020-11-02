Roma Fiorentina engelini rahat geçti

İtalya Serie A 6. hafta maçında Roma, Fiorentina'yı konuk etti. Başkent ekibi 12' Leonardo Spinazzola ve 70' Pedro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Fiorentina'da Lucas Martinez 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde etti.
GÜNÜN SONUÇLARI
Udinese 1-2 Milan
Torino 3-4 Lazio
Spezia 1-4 Juventus
Napoli 0-2 Sassulo
Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Türk basketbolunun efsane ismi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor dünyası, 88 yaşında yaşamını yitiren Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için taziye mesajı yayınladı.
Evinde Lyon ile kozlarını paylaşan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lyon'un beraberliği Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle geldi.
İngiltere Premier Ligi'nde haftanın haftaında Arsenal, Manchester Ünited'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin golü Pierre-Emerick Aubameyang'tan (penaltı) geldi.