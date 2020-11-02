Roma Fiorentina engelini rahat geçti

İtalya Serie A'da Roma, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A 6. hafta maçında Roma, Fiorentina'yı konuk etti. Başkent ekibi 12' Leonardo Spinazzola ve 70' Pedro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Fiorentina'da Lucas Martinez 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde etti.

GÜNÜN SONUÇLARI

Udinese 1-2 Milan

Torino 3-4 Lazio

Spezia 1-4 Juventus

Napoli 0-2 Sassulo