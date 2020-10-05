Roma, Chris Smalling'in bonservisini aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Roma'nın Smalling için Manchester United'a 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
İtalyan ekibinde geçen sezon 37 maça çıkan Smalling, 3 gol kaydetti.
Diego Maradona'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, transferin son günüde Kemal Ademi'yi duyurdu.
Serie A takımlarından Juventus, Federico Chiesa'yı, Napoli de Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede bulunmayan Galatasaray'da transfer defteri kapandı.
Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı. Siyah-beyazlılarda son durum: Son gün santrfor transferi gerçekleşmedi, istenmeyen yabancılar elde kaldı, 4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacak.