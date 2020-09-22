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aksam.com.tr
  • 22 Eylül 2020 Salı 00:41
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Roma Açık, Novak Djokovic'in

Roma Açık, Novak Djokovic'in

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AA

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, tek erkekler finalinde karşılaştığı 8 numaralı seribaşı Arjantinli rakibi Diego Schwartzman'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, şampiyon oldu.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuva, bugün oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı. Final maçlarını, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde tribünlere alınan yaklaşık 1000 seyirci de takip etti.

Merkez Kort'ta oynanan final mücadelesi 1 saat 53 dakika sürdü.

İlk sete hızlı giriş yaparak, dünya 1 numarasının servisini iki kere kıran Schwartzman, bir ara 3-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. 3-0'dan toparlanan Djokovic, üst üste 4 oyun kazanarak öne geçti. Son bölüme dengeli girilirken, Djokovic, 12. oyunda bir kez daha servis kırarak, ilk seti aldı 7-5 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette ağırlığını koyan Djokovic, rakibine fazla şans vermedi ve seti 6-3 aldı. Böylece Sırp tenisçi, setlerde durumu 2-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Novak Djokovic, bu sonuçla 10. kez final oynadığı Roma Açık'ta 5 yıl aradan sonra bir kez daha ipi göğüslemeyi başardı. Djokovic, bugünkü şampiyonlukla Roma'da 5. kez mutlu sona ulaştı.

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