Roland Garros'ta Simona Halep, Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuva, ana tablo ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.
Günün öne çıkan mücadelesinde tek kadınlar 1 numaralı seribaşı Simona Halep, 1 saat 22 dakikada tamamlanan maçta dünya 70 numarası Sara Sorribes Tormo'yu 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci tura yükselen Halep, Irina Camelia Begu-Jil Teichmann eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Victoria Azarenka ise 1 saat 1 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle Danka Kovinic'i 2-0 yenerek tur atladı. Azarenka, ikinci turda Anna Schmiedlova-Venus Williams maçının kazananı ile mücadele edecek.
Turnuvaya ilk kez katılan 19 yaşındaki Jannik Sinner, 1 saat 59 dakika süren mücadelede tek erkeklerde 11 numaralı seribaşı David Goffin'i 7-5, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizine imza attı. İkinci tura adını yazdıran dünya 70 numarası Sinner, Benjamin Bonzi ile eşleşti.
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