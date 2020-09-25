Roland Garros'a günlük 1000 seyirci alınacak

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl seyirci sayısının sınırlandırıldığı belirtildi.
Turnuvaya günlük 1000 seyirci alınacağı ve bu kişilerin bilet sahipleri arasından kura ile seçileceği kaydedildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenelenen turnuvada ilk tur karşılaşmaları pazar günü oynanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almaya çalışacak. Terim, takımı da bu şekilde motive etti.
Süper Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor, Rize'de karşı karşıya geldi. 1-1 biten maç sonrası puanlar paylaşıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.
Beşiktaş daha önce 2,5 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı Nikola Kalinic'in son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talebi karşısında yaptığı teklifi 2,750 bin euroya yükseltti ve beklemeye geçti.