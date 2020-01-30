Rojo'nun Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ortaya çıktı

Devre arası transfer döneminin son saatlerine yaklaşırken Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir iddia ortaya çıktı.
SkySports muhabiri Kaveh Solhekol, Manchester United'la ipleri koparmak üzere olan Marcos Rojo'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ancak Arjantinli isim tarafından reddedildiğini iddia etti. Rojo'ya ülkesinden Estudiantes'in de teklif yaptığını ve oyuncunun kararının ülkesine dönmek yönünde karar aldığını bildirdi.
30 yaşındaki solak savunma oyuncusu Marcos Rojo'nun Juan Sebastian Veron'un başkanlığını yaptığı, yakın zamanda da Javier Mascherano'yu kadrosuna katan Estudiantes'e imza atması bekleniyor.
Son 2 sezondur takımda fazla forma şansı bulamayan Rojo, bu sezon 3 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 4'te Avrupa Ligi maçında forma bulmuştu.
(Sporx)
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