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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 12:47
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 12:53

Roger Schmidt'in Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Roger Schmidt'in Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Roger Schmidt'in Sarı-Lacivertlilerden talep ettiği rakam ortaya çıktı.

Teknik direktör arayışı devam ediyor. Alman ekolüne önceliği veren yönetimin ilk adayı olan Roger Schmidt'le menajeri aracılığı ile pazarlıklar yaptı.

52 yaşındaki çalıştırıcının kendisi için yıllık 3 milyon euro istediği, yardımcılarına da ayrıyeten 1.3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Mali açıdan zaten sıkıntıda olan Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu gelen haberler arasında.

Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic ile Niko Kovac'ın yanı sıra Zico, Lucescu ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar.

(Takvim)

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