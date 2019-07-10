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Roger Federer yarı finalde

Roger Federer yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Kei Nishikori'yi 3-1 mağlup eden Roger Federer, tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 2 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile dünya sıralamasında 7. basamakta yer alan Japon Nishikori, tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Roger Federer, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Federer, yarı finalde Rafael Nadal-Sam Querrey maçının galibiyle karşılaşacak.

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