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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 14:55
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 14:55

Roger Federer, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'a katılamayacağını açıkladı

Roger Federer, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'a katılamayacağını açıkladı

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Dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, sakatlığı nedeniyle bu yıl Fransa Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Federer, bir süredir sağ dizinden sorun yaşadığını belirterek, "Bir süre iyileşmesini bekledim ama gerçekleşmedi. Teknik ekibim ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından dün İsviçre'de ameliyat edildim. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve tam iyileşme sağlanacağını söyledi. Sakatlığım nedeniyle bu yıl Fransa Açık, Dubai, Indian Wells, Bogota ve Miami tenis turnuvalarında mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, bu sezonki çim kort turnuvalarına yetişeceğini de belirtti.

Federer, ilerleyen yaşı nedeniyle Fransa Açık'a 2016 ile 2018 sezonları arasında katılmamayı tercih ederken, geçen yıl ise ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal'a yarı finalde kaybetmişti.

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