Roger Federer, Avustralya Açık ile kortlara dönmeyi planladığını açıkladı

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan Federer, İsviçre dergisi Schweizer Illustrierte'ye sakatlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şubat ve haziran aylarında sağ dizinden ameliyat edilen Federer, başka operasyon geçirmeyeceğini belirterek, "Yoğunlaştığım dayanıklılık ve kuvvet antrenmalarını bir süredir acı çekmeden gerçekleştiriyorum. Yüzde 100 hazır olmadan bir turnuvaya çıkmayacağım. Şu an için korta dönüşüm, ocak ayındaki Avustralya Açık'ta olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Dünya sıralamasının 4. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, emeklilik planıyla ilgili soruya ise "Keyif aldığım sürece tenis oynamaya devam edeceğim." yanıtını verdi.
Federer, korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta adım atmıştı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.
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