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  3. Rodrygo: Daha farklı kazanabilirdik

Rodrygo: Daha farklı kazanabilirdik

Rodrygo: Daha farklı kazanabilirdik

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 6-0 mağlup eden Real Madrid'de maçı 3 gol, 1 asistle tamamlayan Rodrygo, açıklamalarda bulundu.

"YETERLİ FIRSATLARI BULDUK"

Daha farklı kazanabilecekleri bir maç olduğunu dile getiren Rodrygo, "Çok mutluyum. Galatasaray karşısında takım olarak çok iyi bir performans sergiledik ve 6 gol attık, daha da farklı kazanmak için yeterli fırsatları bulduk" dedi.

"BENZEMA İLE HER ŞEY ÇOK KOLAY"

Karim Benzema ile oynamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan 18 yaşındaki futbolcu, "Benzema ile her şey çok daha kolay. O harika bir oyuncu. Onunla oynamaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


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