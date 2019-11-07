Rodrygo: Daha farklı kazanabilirdik

"YETERLİ FIRSATLARI BULDUK"

Daha farklı kazanabilecekleri bir maç olduğunu dile getiren Rodrygo, "Çok mutluyum. Galatasaray karşısında takım olarak çok iyi bir performans sergiledik ve 6 gol attık, daha da farklı kazanmak için yeterli fırsatları bulduk" dedi.

"BENZEMA İLE HER ŞEY ÇOK KOLAY"

Karim Benzema ile oynamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan 18 yaşındaki futbolcu, "Benzema ile her şey çok daha kolay. O harika bir oyuncu. Onunla oynamaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.