  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:10

Rodriguez bekleyecek

Rodriguez bekleyecek

Paylaş

Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.

AKŞAM

LİG’İN 18. haftasında G.Antep deplasmanında 2-0 kazanan F.bahçe’de bir yandan da transferle ilgili gelişmeler merak ediliyor. Sarı-Lacivertliler’de Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada TFF’nin limit artırımı konusunda Tahkim’e gideceklerini açıkladı. Başkan şu durumda transfer yapamayacaklarını da ifade etti. Bu gelişmelerin ardından prensip anlaşmasına varılan Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

PSV GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İtalyan basınından Di Marzio’nun haberine göre; 27 yaşındaki başarılı sol bek, F.Bahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Oyuncunun Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulduğu ve bu nedenle bir süre daha sorunun çözümü için bekleme kararı aldığı kaydedildi. Bu gelişmelere karşın PSV, Rodriguez konusunda ısrarını sürdürüyor. PSV’nin, 27 yaşındaki Rodriguez’in maaşı için kaynak aradığı bildirildi.

BİR BANKA İLE ANLAŞILDI

Başkan Koç, TFF ile yapılan transfer harcaması görüşmelerinde tekliflerinin kısmen kabul edilmediğini açıklamasının nedeni belli oldu. Sarı-Lacivertliler’in yaptığı yapılandırma anlaşmasında bir bankayla yapılan anlaşma kabul edilirken, ikinci bankayla yapılan anlaşmanın tam anlamıyla kabul edilmediği öğrenildi. Ali Koç’un konu hakkındaki, “kısmen kabul edildi” açıklamasının nedeninin de bu durum olduğu belirtiliyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

All-Star'a Goodwin damgası

title

'Antalya spor kenti'

title

Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması

Karda Rafting Heyecanı

SPOR GÜNDEMİ

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı
Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kruse'ye 3 teklif
Kruse'ye 3 teklif

Kruse'ye 3 teklif

REAL Betis, Bayer Leverkusen ve Leicester City Max Kruse’yi istiyor.

Yolcu listesi kabarık
Yolcu listesi kabarık

Yolcu listesi kabarık

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Rodriguez bekleyecek
Rodriguez bekleyecek

Rodriguez bekleyecek

Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.

All-Star'a Goodwin damgası
All-Star'a Goodwin damgası

All-Star'a Goodwin damgası

All-Star 2020’de Kırmızı takım, Beyaz takımı 144-126 mağlup etti. İTÜ’nün yıldızı Archie Goodwin 33 sayı, 6 ribaund, 6 asistle maça damga vurdu. Shane Larkin ise 2 sayıda kaldı...

'Antalya spor kenti'
'Antalya spor kenti'

'Antalya spor kenti'

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.

Taraftardan ıslık
Taraftardan ıslık

Taraftardan ıslık

BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.