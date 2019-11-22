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  3. Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı geliyor

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı geliyor

Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı geliyor

Garry Rodrigues'in Galatasaray'a ödenmesi gereken bonservisiyle alakalı ödemelerde aksama yaşanırken, FIFA'dan Al Ittihad'a tehdit geldi.

Sezon başında Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a gidişi FIFA'lık oldu.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'a ödenmesi gereken 5 milyon euro bedelindeki taksitleri tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı aldı.

4 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Sarı kırmızılılara ödenmesi gereken miktarın kısa süre içerisinde verilmemesi durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan transfer konusunda kısa bir yanıt veren Al Ittihad'ın Başkanı Mohammed Al-Fayez, "Şu anda yeni transferler hakkında konuşmanın sırası değil. Mevcut takımın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini kullandı

Galatasaray'dan Al-Ittihad Cidde'ye 9M€ bedelle transfer olan Garry Rodrigues, burada çıktığı 11 maçta 1 gol 2 asistle oynamıştı.

(Sporx)


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