Rodrigues kavgası

AKŞAM

GEÇTİĞİMİZ sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad’ın Garry Rodrigues için Galatasaray’a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline geldi. Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi:

NASIL ÜCRETSiZ VERiRSiNiZ!

Al İttihad, Rodrigues’i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti. Şimdi buoyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60’ına yakın kısmını karşılarsınız! Bu şekilde bir işlem açıkça kamu fonlarının israf edilmesidir. Bu kesinlikle,yasal olarak uygun değildir ve resmi makamların, Al Ittihad Başkanı Enmar Al-Haili ve yönetiminin cezalandırması gerekmektedir. Hukuk Danışmanı, Rodrigues’in 1 gollük katkısını da komik buldu...

TEKNiK DiREKTÖRÜM iSTEMEDi

Rodrigues ise bu konudan bağımsız olarak, şu açıklamayı yaptı: F.Bahçe beni istediğini, çok net şekilde gösterdi. Al Ittihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, bana ihtiyacı olmadığını söyledi. Takımda bunu duyan tek isim ben oldum. Geçen sezon bunu anlamıştım. Kulüpte iyi zaman geçirdim. Suudi Arabistan’da futbol heyecanı var ama F.Bahçe, bana eve dönme ve oynama şansı sundu. Bunun için onlara minnettarım. Yeniden güçlü bir rekabete gireceğim.