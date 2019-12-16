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Rodrigues derbide yok

Rodrigues derbide yok

F.BAHÇE’YE şok haberler geldi. Mücadelenin 2-1 devam ettiği anlarda Rodrigues, Erdoğan’a attığı tekme sonrasında direkt olarak kırmızı kart gördü.

AKŞAM

İtirazlarda bulunan Ozan Tufan da önce sarı kart sonra ikinci sarıdan kırmızı gördü. Ozan cezasını kupada çekecek. Rodrigues ise Beşiktaş derbisinde olmayacak. F.Bahçe’de sarı kart sınırında olan Emre, Serdar ve Vedat kart görmedi. Sivas’da Emre ve Fatih, gördükleri sarı kart sonrasında cezalı duruma düştüler ve G.Birliği maçında oynamayacaklar.


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