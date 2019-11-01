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Rodrigues artı 6 milyon euro!

Rodrigues artı 6 milyon euro!

Cim-Bom’da tartışılan adam haline gelen Faslı futbolcu için şu anda F.Bahçe’de kiralık oynayan Garry ve para teklif edildi. Ancak Araplar’ın iddiasına göre bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından geri çevrildi.

AKŞAM

BONSERVİSİ Al İttihad Kulübü’nde bulunan Garry Rodrigues, sezon başında 2 yıllığına Fenerbahçe’ye kiralanmıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Sarı-Lacivertli takımda iyi bir performans gösterirken Arap basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. Bu habere göre; Galatasaray’da tartışılmaya başlanan Belhanda için Al İttihad, 6 milyon euro ve Garry Rodrigues’in bonservisini önerdi. Ancak yapılan bu teklif, Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından geri çevrildi.

MUKAVELE NASIL FESHEDiLECEK?

 F.Bahçe ve Al İttihad arasında yapılan kiralık sözleşmesinin nasıl feshedileceği ise merak ediliyor! Çünkü bu mukavelenin ayrıntıları açıklanmadı. Ancak F.Bahçe’nin satın alma opsiyonu bulunuyor. Al İttihad’ın F.Bahçe’ye belli bir miktarda para ödeyip kiralık sözleşmesini bozma hakkı bulunup bulunmadığı konusunda da net bir ayrıntı yok. Ancak habere göre; Galatasaray zaten yapılan teklifi geri çevirdiği için bu ayrıntıların da bir önemi kalmadı.

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