Rodrigo 40 milyon euro karşılığında Leeds United'da

SPOR GÜNDEMİ

Edin Visca transferi 2 futbolcu + para teklifiyle bitiyor Edin Visca transferi 2 futbolcu + para teklifiyle bitiyor Transfer dönemine müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe, birkaç yıldır gündeminde olan Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki sağ kanat için Deniz Türüç ve Serdar Aziz ile bir miktar para ödemeyi kabul ediyor ancak Medipol Başakşehir, Ozan Tufan + para talep ediyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Messi'nin ayrılık kararının altından bu sözler çıktı: Artık sana imtiyaz yok! Messi'nin ayrılık kararının altından bu sözler çıktı: Artık sana imtiyaz yok! Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılık kararı alması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. Arjantinli yıldızın bu kararı almasının ardında yatan sebebin ise Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman olduğu iddia edildi. 57 yaşındaki antrenörün, Messi'ye “Artık kulüp içindeki imtiyazların bitti. Sana karşı esnek olmayacağım. Takımı düşünmek zorundasın” dediği öne sürüldü.

Fener'e bedavaya İsrailli forvet Fener'e bedavaya İsrailli forvet Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye, Guangzhou forması giyen İsrailli forvet Eran Zahavi önerildi.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Siyah-Beyazlıların Kupa 2'deki muhtemel rakipleri de belli oldu.

'Alo Messi, ben eski hocan...' 'Alo Messi, ben eski hocan...' Barcelona'da Messi'nin ayrılık kararının yankıları tüm hızıyla sürerken Catalunia Radio'dan Pep Guardiola iddiası geldi.