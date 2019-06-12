  • $5,8193
  • 6,5936
  • 249.861
  • 93.213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Spor Haberleri
  • Rodallega'dan Trabzonspor'a aba altından sopa: Arjantin ve İspanya'dan teklifler var
12 Haziran 2019 Çarşamba 11:48 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:48

Rodallega'dan Trabzonspor'a aba altından sopa: Arjantin ve İspanya'dan teklifler var

Rodallega'dan Trabzonspor'a aba altından sopa: Arjantin ve İspanya'dan teklifler var

Trabzonspor'la sözleşmesi biten ve yönetimin yeni mukavele önerdiği Hugo Rodallega, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

33 yaşındaki golcü, "Trabzonspor benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.

Hugo Rodallega, kararını kısa süre içinde vereceğini söylerken, Kolombiyalı'nın Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Bordo-mavili takımın dördüncülüğünde büyük pay sahibi olan Hugo Rodallega, Süper Lig'in en iyi golcüleri arasında yer aldı. Kolombiyalı futbolcu geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki forvet, söz konusu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri havalandırırken, arkadaşlarına 2 de gol pası verdi.

(Takvim)

Tuz Gölü Flamingolarla Bir Başka Güzel!

<p>Hatay’da, su kuyusuna düşen yavru kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.</p> <p>Olay, Antakya i

İtfaiye Ekipleri Kurtardıkları Kirpiyi Şırıngayla Besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.