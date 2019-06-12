Rodallega'dan Trabzonspor'a aba altından sopa: Arjantin ve İspanya'dan teklifler var

33 yaşındaki golcü, "Trabzonspor benimle 1 yıl daha devam etmek istiyor. Arjantin ve İspanya'dan da teklifler var" dedi.

Hugo Rodallega, kararını kısa süre içinde vereceğini söylerken, Kolombiyalı'nın Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Bordo-mavili takımın dördüncülüğünde büyük pay sahibi olan Hugo Rodallega, Süper Lig'in en iyi golcüleri arasında yer aldı. Kolombiyalı futbolcu geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma şansı buldu. 34 yaşındaki forvet, söz konusu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri havalandırırken, arkadaşlarına 2 de gol pası verdi.

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