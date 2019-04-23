Rodallega, maaşında yarı yarıya indirimi kabul ederse Trabzonspor'da kalacak

Bordo-Mavili yönetim, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetle devam etmek istiyor. Ancak Karadeniz ekibi yılda 1.6 milyon euro kazanan Rodallega’nın aldığı ücreti gelecek sene ödeme imkanı olmadığı için kendisinden indirime gitmesini bekliyor. Golcü futbolcu 1.6 milyon euronun yarısını (800 bin euro) kabul ederse kendisiyle sözleşme uzatılacak.

(Star)