Rodallega: Falcao ile görüştüm

Rodallega'nın açıklamaları şu şekilde:
"Hafta boyunca hocamız tarafından Galatasaray'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu bilerek kendimizi hazırladık. Golleri de bulduk. Şanslıydık. İyi ki de böyle bitti. Futbolda adaptasyon çok önemlidir. En kısa sürede bunu çözmek çok önemli. Deneyimli bir futbolcu olduğum için buna faydası oldu. gündür hazırlanıyorduk. İyi bir galibiyet aldık. Kutlamalıyız ama lig daha yeni başladı."
Falcao ile görüştü mü?
"Ben onunla arkadaş olarak görüştüm. Çok büyük takımlarda oynadı. Gelirse adaptasyonu sorun olmaz. Gelmesini istedim, söyledim ama bunun kararını kendisi verecek. Fazla baskı yapamadım."
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor'a mağlup oldukları maçın ardından transferi merakla beklenen Radamel Falcao hakkında konuştu. Albayrak, Falcao'nun büyük ihtimalle Galatasaray'a geleceğini duyurdu.
Galatasaray, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı sezonun açılış maçında Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah - beyazlı takımın transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İtalya Ligi takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferini gerçekleştirdiğini resmen açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.
Roma kulübü, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu.