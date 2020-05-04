Rodallega, Denizlispor'a resti çekti

Sezon başında Trabzonspor’dan bedelsiz olarak Denizlispor’a katılan Hugo Rodallega, Süper Lig’in en tecrübeli golcüleri arasında. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerine Denizlispor’da devam ederken, kulübüyle geçtiğimiz günlerde bir sıkıntı yaşadı.
HERKES NEGATİF ÇIKTI AMA RODALLEGA HALA TEDİRGİN
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle test yaptıran Denizlispor Kulübü, yapılan tetkiklerin ardından hiçbir oyuncusunda ve teknik ekibinde sonucun pozitif çıkmadığını açıklamıştı ve müjdeli haberi vermişti.
Asist Analiz'in haberi göre Koronavirüs arasından sonra ilk kez 3 gün önce takım antrenmanlarına başlayan Ege ekibinde, takımın Kolombiyalı golcüsü Rodallega; kulübe rest çekti. Koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaratan 34 yaşındaki golcü, Denizlispor’un ilk idmanına katılmadı. Yönetim futbolcuyu zar zor ikna etse de Rodallega ikinci antrenmanda sadece düz koşu yapmak koşuluyla idmana çıktı. Oldukça tedirgin olduğu öğrenilen tecrübeli golcü için yöneticiler; oyuncuya bu telaşını atması için moral veriyor.
Bu sezon Denizlispor’da 23 resmi maça çıkan Rodallega, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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