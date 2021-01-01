Rockets, sahasında Sacramento Kings'i 122-119 mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaşlı gençler Avrupa ekiplerinin radarında Beşiktaşlı gençler Avrupa ekiplerinin radarında Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.

Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.

Diego Costa transferinde flaş bir ayrıntı ortaya çıktı Diego Costa transferinde flaş bir ayrıntı ortaya çıktı Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir detay ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı Beşiktaş, Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Fode Koita için harekete geçiyor.

Fenerbahçe'nin liderlik planı belli oldu Fenerbahçe'nin liderlik planı belli oldu Teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmak istiyor.