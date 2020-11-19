  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Robot hakem geliyor!

Robot hakem geliyor!

Paylaş

AKŞAM

FIFA dünya futbolunu değiştirecek uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. FIFA, daha önce deneme amaçlı kullandığı robot yardımcı hakemleri, Katar'daki Dünya Kupası'ndan itibaren kalıcı olarak devreye sokmayı düşünüyor. Bu konuda adımlar atıldı.

FIFA, futbol dünyasına büyük bir yenilik getirmeyi planlıyor. Daha önce Liverpool’un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası’nda deneme amaçlı kullanılan robot yardımcı hakemlerin, kalıcı hale getirilmesi bekleniyor. FIFA, yeni deneme döneminin 2021’in başından itibaren başlamasını ön görüyor. Söz konusu teknolojiyle birlikte, ofsayt pozisyonlarındaki görselleştirmenin daha da iyi ve kaliteli hale getirilmesi hedefleniyor.

SORUN GÖRÜNTÜ KALİTESİ

FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası’yla birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokacak. Sonrasında sistem kalıcı olacak. Öte yandan FIFA, VAR konusundaki eleştirilerin görüntü kalitesinden kaynaklandığını düşündü. “VAR Light” adlı sistem, tüm tartışmaları bitirecek. Bu sistemle görüntüler daha yakından incelenecek. Bu yeni ve daha çağdaş hizmetle birlikte yarı otomatik ofsayt teknolojisi sunulacak.

PENALTIYA GÜNCELLEME YOLDA

Öte yandan, futboldaki penaltı kararlarında elin açık mı, kapalı mı olduğu, doğal veya doğal olmayan pozisyonda mı olduğu kafa karıştırıyordu. Artık elle oynamalarda oyuncunun bunu bilerek veya bilmeyerek yapması belirleyici olacak. Bu konudaki değişiklik, pazartesi günü görüşülecek. UEFA ve FIFA’nın bu konuda uzlaşması bekleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ne umduk ne bulduk... 2-0
Ne umduk ne bulduk... 2-0

Ne umduk ne bulduk... 2-0

'İlginç oldu'
'İlginç oldu'

'İlginç oldu'

Acı tablo: Son 8 maçta 1 galibiyet
Acı tablo: Son 8 maçta 1 galibiyet

Acı tablo: Son 8 maçta 1 galibiyet

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Macarlar çok mutlu: Eksiklere rağmen kazandık
Macarlar çok mutlu: Eksiklere rağmen kazandık

Macarlar çok mutlu: Eksiklere rağmen kazandık

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son hafta maçında konuk ettiği Türkiye'yi 2-0 yenen Macaristan'ın teknik sorumlusu Zoltan Gera, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Sırplar fark attı, Macarlar lider tamamladı
Sırplar fark attı, Macarlar lider tamamladı

Sırplar fark attı, Macarlar lider tamamladı

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.

Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları tamamlandı
Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları tamamlandı

Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları tamamlandı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin grup karşılaşmaları tamamlandı.

G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!
G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!

G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!

Galatasaray'ın gündemindeki Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf, son noktayı koydu.

Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün
Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün

Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün

İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.

Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...
Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...

Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...

Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki özel bir madde yeni ortaya çıktı. Kosovalı forvetin bonservisinin ilk taksitini Sarı-Lacivertlilere yatıran İtalyan ekibi, ikinci taksiti yıl sonuna kadar yatırmazsa yüzde 18 faiz ödemek zorunda kalacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.