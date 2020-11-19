Robot hakem geliyor!

FIFA, futbol dünyasına büyük bir yenilik getirmeyi planlıyor. Daha önce Liverpool’un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası’nda deneme amaçlı kullanılan robot yardımcı hakemlerin, kalıcı hale getirilmesi bekleniyor. FIFA, yeni deneme döneminin 2021’in başından itibaren başlamasını ön görüyor. Söz konusu teknolojiyle birlikte, ofsayt pozisyonlarındaki görselleştirmenin daha da iyi ve kaliteli hale getirilmesi hedefleniyor.
SORUN GÖRÜNTÜ KALİTESİ
FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası’yla birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokacak. Sonrasında sistem kalıcı olacak. Öte yandan FIFA, VAR konusundaki eleştirilerin görüntü kalitesinden kaynaklandığını düşündü. “VAR Light” adlı sistem, tüm tartışmaları bitirecek. Bu sistemle görüntüler daha yakından incelenecek. Bu yeni ve daha çağdaş hizmetle birlikte yarı otomatik ofsayt teknolojisi sunulacak.
PENALTIYA GÜNCELLEME YOLDA
Öte yandan, futboldaki penaltı kararlarında elin açık mı, kapalı mı olduğu, doğal veya doğal olmayan pozisyonda mı olduğu kafa karıştırıyordu. Artık elle oynamalarda oyuncunun bunu bilerek veya bilmeyerek yapması belirleyici olacak. Bu konudaki değişiklik, pazartesi günü görüşülecek. UEFA ve FIFA’nın bu konuda uzlaşması bekleniyor.
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