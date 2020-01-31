  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 09:37
  • |
  • 31 Ocak 2020 Cuma 10:20

Robinho Türkiye'den ayrılmıyor! Sürpriz transfer tercihi...

Robinho Türkiye'den ayrılmıyor! Sürpriz transfer tercihi...

Paylaş

Yeniden Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Bursaspor Robinho transferinde büyük ilerleme kaydetti. Oyuncuya Süper Lig'de iki takım da talip olurken Brezilyalı yıldız son kararını yarın verecek.

Abdou Razack Traore'yi kadrosuna katan Bursaspor'dan dev bir transfer hamlesi daha geldi.

Başakşehir'de istediği forma şansını bulamayan Robinho'nun, sportif direktör Selçuk Erdoğan'la görüştüğü ve Yeşil Beyazlılar'la sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü'nin de istediği Brezilyalı yıldız kararını yarın, yani transfer döneminin son günü verecek.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Zajc transferinde Brescia'dan büyük uyanıklık! Fener rest çekti...

title

Fatih Terim Younes Belhanda için kararını verdi

title

Galatasaray'dan son gün Zaza bombası

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha
Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti
Mustafa Denizli'den derbi kehaneti

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”

Çin'de ligler ertelendi! Yıldızlarda virüs paniği
Çin'de ligler ertelendi! Yıldızlarda virüs paniği

Çin'de ligler ertelendi! Yıldızlarda virüs paniği

Çin federasyonu, 22 Şubat’ta başlaması planlanan lig ve diğer tüm futbol liglerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki yıldız oyuncularda endişeli bekleyiş var.

Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı...
Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı...

Sergen için görkemli imza töreni! İşte gelen taraftar sayısı...

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gece yarısı bombası! Yeni transfer geldi
Gece yarısı bombası! Yeni transfer geldi

Gece yarısı bombası! Yeni transfer geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias, Trabzon'a geldi.

Ersun Yanal: Birlikte oynarsak kazanırız
Ersun Yanal: Birlikte oynarsak kazanırız

Ersun Yanal: Birlikte oynarsak kazanırız

Ersun Yanal, oyuncularına “Başakşehir maçında olduğu gibi birlikte oynarsak bu maçı kazanırız. Saha içine konsantre olun” uyarısı yaptı.

Fenerbahçe seriye bağladı
Fenerbahçe seriye bağladı

Fenerbahçe seriye bağladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaştı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.