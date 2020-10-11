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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 09:27
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Robinho Santos'a geri döndü

Robinho Santos'a geri döndü

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Başakşehir'le sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Robinho, efsane olduğu Santos kulübüne resmen transfer oldu.

Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Robinho'nun Santos'a transferi açıklandı.

Santos kulübünden yapılan açıklamada Michael Jordan'ın ünlü Netflix belgeseli The Last Dance belgeseline atıfla açıkladığı transfer "The Last Pedal" olarak duyuruldu.

Robinho yaptığı açıklamada kulübü Santos'un maddi olarak zor günler geçirdiğini belirterek, "Herşeyimi borçlu olduğum kulübüm Santos'a dönmek gurur verici. Burada asgari ücret alarak oynayacağım. Fiziksel ve zihinsel olarak hazırım. Hala yapabileceklerimi biliyorum ama oynadıkça daha da hazır olacağım" diye konuştu.

'10 BREZİLYA REALİNE OYNARIM' DEMİŞTİ

Transfer süreci öncesinde Robinho ve kulüp yönetimi arasında ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Santos Başkanı Orlando Rollo, Robinho'ya maaş verebilecek bir bütçelerinin olmadığını söylerken Robinho ise buna karşılık aylık 10 Brezilya Realine (1.8 dolar, 14 TL) Santos için oynayabileceğini kulübe iletti.

Kulübün bu fedakarlık üzerine Robinho, Brezilya'da 5 aylık sözleşme karşılığı 1500 Brezilya Realine imzayı atmış oldu.

Santos altyapısından yetişen Robinho, 2008 yazında 24 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e transfer olmuş ve daha sonra 2014'te tekrar yuvasına geri dönmüştü.

Robinho, Santos kapısından ilk olarak 12 yaşındayken geçmişti.

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