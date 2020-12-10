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  • 10 Aralık 2020 Perşembe 22:48
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Robin Van Persie'nin Chiellini anısı: Wenger'e yalvardım

Robin Van Persie'nin Chiellini anısı: Wenger'e yalvardım

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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.

Robin Van Persie, İngiltere'de Arsenal forması giydiği zaman menajer Arsene Wenger'le yaşadığı bir anısını anlattı.

“CHIELLINI TRANSFERİ İÇİN WENGER’E YALVARDIM”

Arsenal'in şampiyon olamamasında savunma hattının rolünden bahseden Persie, katıldığı bir podcast'te, "O dönem kazanmayı bilen oyuncumuz çok yoktu. Wenger'e Chiellini'yi transfer etmesi konusunda adeta yalvardım. Çok güçlüydü. Onunla birkaç kez karşılaşmıştım. İnanılmaz güçlü ve istekli bir oyuncuydu. Şimdi 36 yaşında hala çok güçlü..." dedi.

Süper Lig'de 57 maçta 25 gol atan Persie, Manchester United'a transfer olduğu dönemde de Premier Lig gol kralı olmuştu. İngiliz liginde toplam 280 maça çıkan Hollandalı, 144 gole imza atmıştı.

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