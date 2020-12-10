Robin Van Persie'nin Chiellini anısı: Wenger'e yalvardım

Robin Van Persie, İngiltere'de Arsenal forması giydiği zaman menajer Arsene Wenger'le yaşadığı bir anısını anlattı.
“CHIELLINI TRANSFERİ İÇİN WENGER’E YALVARDIM”
Arsenal'in şampiyon olamamasında savunma hattının rolünden bahseden Persie, katıldığı bir podcast'te, "O dönem kazanmayı bilen oyuncumuz çok yoktu. Wenger'e Chiellini'yi transfer etmesi konusunda adeta yalvardım. Çok güçlüydü. Onunla birkaç kez karşılaşmıştım. İnanılmaz güçlü ve istekli bir oyuncuydu. Şimdi 36 yaşında hala çok güçlü..." dedi.
Süper Lig'de 57 maçta 25 gol atan Persie, Manchester United'a transfer olduğu dönemde de Premier Lig gol kralı olmuştu. İngiliz liginde toplam 280 maça çıkan Hollandalı, 144 gole imza atmıştı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı öncesi tecrübeli futbolcusu Alper Potuk'u kadro dışı bıraktı. Yönetim, oyuncuyla ilgili teknik heyetin raporuna göre karar verecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Türkiye'ye döndü. Turuncu-lacivertli takımın Teknik Direktörü Okan Buruk havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.