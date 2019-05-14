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  3. Roberto Soldado, Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Roberto Soldado, Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Roberto Soldado, Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, La Liga takımlarından Getafe ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado evine dönüyor.

Tecrübeli futbolcunun bu sezon La Liga'da büyük çıkış yapan Getafe'nin yolunu tutacağı belirtildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İspanya'da ligin bitimine bir hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Getafe'nin, Soldado ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Soldado, 2008- 2010 yıllarında Getafe formasını giymişti.

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sonucunda 6 maç ceza almıştı. Bu tarihten itibaren bir türlü istenen seviyeye gelemeyen tecrübeli futbolcu, son dönemde sergilediği performans ile parmak ısırttı. Soldado, önceki gün Akhisarspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyette rakip fileleri bir kez havalandırma başarısı gösterirken, son 8 maçta ise 5 gole ulaşarak takımını sırtladı.

33 yaşındaki Roberto Soldado, Fenerbahçe kariyerinde 58 maça çıkarken 19 gola tıp 10 asistle oynadı

(Sabah)

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