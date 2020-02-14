Roberto Mancini: Umarım Türkiye bizi küçümser

AKŞAM
EURO 2020’de aynı grupta olduğumuz İtalya’nın teknik direktörü Roberto Mancini, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Eleme gruplarında 10’da 10 yaparak turnuvaya geldiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, turnuvada ileriye gidebileceklerini vurguladı. Şampiyonada da gruplardaki performansı sergilemek istediklerini vurgulayan Mancini, ‘’Eğer başımız dik, kendimize güvenerek oynarsak çok ileriye gidebiliriz. Umarım rakiplerimiz bizi hafife alır” dedi. Mancinni, açılış maçının Türkiye ile oynayacaklarını da vurguladı ve “İlk maçımız Türkiye ile olacak. Umarım onlar da bizi küçümser. İleriye gidecek potansiyelde bir takımız’’ ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, 2013-14 Sezonunda Galatasaray’ı çalıştırmış ve lig sonunda Sarı-Kırmızılılar’dan ayrılmış, Kasım 2014’te de Inter’in başına geçmişti.
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