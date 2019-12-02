Roberto Mancini: Türkler bize acı çektirebilir

EURO 2020'de A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini grup hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu ifade eden Mancini, "Türkler harika bir jenerasyon yakaladı ve bize acı çektirebilirler" ifadelerini kullandı.

Grunu analiz eden Mancini, "Herkes, İtalya için harika bir grup kurası olduğunu düşünüyor ancak bu gerçek değil! Gruptaki üç rakibimiz de çok tehlikeli ve kaybedecek hiçbir şeyleri yok, bu durum rakiplerimiz açısından bir avantaj, baskı altında olmayacaklar" dedi.

EURO 2020 Elemeleri'nde harika bir performans sergilediklerini ve tüm maçlarını kazandıklarını ifade eden Mancini, "Çok iyi bir eleme grubu performansıyla EURO 2020'de olacağız ancak bu yetmez, çok daha iyisini yapmak zorundayız. Sadece Immobile'ye değil, Andrea Belotti'ye de inanıyoruz ve her futbolcumuzdan faydalanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin eleme grubunda Fransa'dan 4 puan aldığının unutulmaması gerektiğini ifade eden Mancini, "Türkiye harika bir jenarasyon yakaladı, müthiş genç yeteneklere sahipler. Fransa'dan eleme grubunda 4 puan aldılar, sanırım bu durum unutuluyor. İsviçre, İtalyan futbolunu çok iyi tanıyor ve bizim için her zaman sinir bozucu bir rakip olmuştur. Galler ise dirençli bir takım ve sürprize açıklar" ifadelerini kullandı.

GALLER PATRONU RYAN GIGSS; "TÜRK FUTBOLCULAR, TARAFTARLA ÇOK İYİ"

Türkiye ile grubun geleceği açısından çok önemli bir maç oynayacaklarının altını çizen Giggs, "Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa'nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. Manchester United'da oynadığım dönemden de biliyorum, Türk futbolcular, taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

(Sporx)