Roberto Carlos: 'Neymar yakında en iyisi olacak'

Roberto Carlos, yaz transfer döneminde Real Madrid ve Barcelona ile ismi anılan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar hakkında konuştu.

"YAKINDA EN İYİ OLACAK"

Neymar hakkında iddialı açıklamalar yapan Carlos, "Her oyuncu, Real Madrid forması giymek ister. Ancak Neymar PSG'de kaldı ve orada mutlu. Yakında dünyanın en iyi oyuncusu olacak" dedi.

"EN İYİ 4 FORVET OYUNCUSU..."

Roberto Carlos sözlerini, "Şu an dünyadaki en iyi 4 forvet oyuncusu Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe" ifadeleriyle tamamladı.