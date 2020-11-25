Robert Prosinecki'ye tazminat ödenecek mi?

SPOR GÜNDEMİ

Maç sonrası takas bombası! 20 milyon euro... Maç sonrası takas bombası! 20 milyon euro... Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.

• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."

• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in sezon sonuna kadar Arsenal'de kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu iddia edildi.

Geleceğin yıldızı Galatasaray'a imza atıyor Geleceğin yıldızı Galatasaray'a imza atıyor Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.



SÜREÇ

• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.

• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.

• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.

• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.

Soyunma odasında Samatta ile özel görüşme Soyunma odasında Samatta ile özel görüşme Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.

Taraftarları çıldırtacak detay yeni ortaya çıktı Taraftarları çıldırtacak detay yeni ortaya çıktı Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.