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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:54
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Robert Prosinecki'den yönetime transfer sitemi: Hızlı bitiremedik

Robert Prosinecki'den yönetime transfer sitemi: Hızlı bitiremedik

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da deknik direktör Robert Prosinecki, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor'a karşı zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil siyahlı ekip teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda tam kadro çalıştı. Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prosinecki, geçen hafta Trabzonspor maçında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

"TRANSFERİ HIZLI BİTİREMEDİK"

Güçlü bir ekibe karşı kendi futbollarını sergilediklerini, bu durumun da ilerleyen haftalar için umut verici olduğunu kaydeden Hırvat çalıştırıcı, “1 puan almak da çok önemliydi. Daha da iyiye gidiyoruz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağımız aşikar. Zamanla her şey daha iyi oturuyor. Ben bahanelerin arkasına saklanan bir teknik direktör değilim. Sorumluluk alan bir insanım. Sezon başını istediğimiz gibi geçirmedik. Koronavirüsten dolayı bazı eksiklerimiz oldu. Hazırlık maçı da yapamadık. Sonrasında almak istediğimiz futbolcular yavaş yavaş geldi. Hızlı bitiremedik. Şu anda adaptasyon sürecinde herkes birbirine yardımcı oluyor. Son maçta daha kompakt daha mücadele eden bir Denizlispor sergiledik. Bunun ilerleyen haftalarda da yansıyacağını ve devam edeceğini biliyoruz” dedi.

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

Kaliteli bir takım olduklarını ifade eden Prosinecki, “Gelecek hafta Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Antalyaspor, geçen sene iyi bir sezon geçiren bir takım. İki maçta 4 puan topladılar. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de elimizden geleni yaparak sahada en iyi Denizlispor'u sergilemeye çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

LEISMANN: GALİBİYET ALACAĞIZ

Denizlispor’un Brezilyalı savunmacısı Fabiano Leismann ise her maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Aldığınız 1 puan bile sezon sonunda fark yaratabilir. İstediğimiz gibi başlamasak da istediğimiz seviyeye gelebilmek için her hafta her gün çalışmamız gerekiyor. Çok çalışıp en iyi performansımızı sahaya yansıtmak için elimizde bir fırsat var. Bu fırsatı bu maçta kullanmak istiyoruz. Bir galibiyet aldığınızda özgüveniniz geliyor. Özgüven kazanmak adına umarım bir galibiyet alarak yolumuza devam ederiz” dedi.

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