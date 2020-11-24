  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 19:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Robert Prosinecki'den istifa sinyali

Robert Prosinecki'den istifa sinyali

Paylaş

IHA

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Turgutluspor'a 2-1'lik yenilginin ardından, "Bu yenilginin tabii ki de sonuçları olacaktır. Başkanımız ve yöneticilerimizle konuşacağız ve verdiğimiz kararı herkesle paylaşacağız." dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Turgutluspor’a 2-1’lik yenilginin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Prosinecki, çok fazla konuşmak istemediğini ancak kulüp ile görüşeceğini söyledi. Prosinecki, “Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. 3. Lig ekibine karşı mağlup oluyorsunuz, bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı da gereken konuşmalar yapılacak, kulüple alakalı konuşacağız, kulüpteki yöneticilerimiz ve başkanımızla. Ondan sonra zaten hızlı bir şekilde verilen kararı, verdiğimiz kararı herkese paylaşacağız.” dedi.

“FAZLA KONUŞMANIN MANASI YOK”

Maçla ilgili çok söylenecek bir şeyin olmadığını da ifade eden tecrübeli teknik adam, "Pozisyonlarımız var mıydı, vardı ama baktığınızda yine bireysel hatalardan dolayı bir tane gol yiyoruz. Ondan sonrasında ise 1-1’i buluyoruz. İkinci golle de top bizdeyken, kornere atıyoruz. Korner oluyor ve kornerden gol yiyoruz. Fazla konuşmanın manası yok. Çünkü baktığınızda öne geçmeyi de hak etmedik maçta.” ifadelerini kullandı.

“KULÜPLE KONUŞMAM GEREKİYOR BAZI ŞEYLERİ”

İstifa edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da cevap veren Prosnecki, “Yani size bir şeyler açıklamalıyım tabii ki de kulüple konuşmam gerekiyor bazı şeyleri, ondan sonrasında durumumuza bakacağız.” diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Samatta gidiyor mu? Belçika basınından ilginç iddia
Samatta gidiyor mu? Belçika basınından ilginç iddia

Samatta gidiyor mu? Belçika basınından ilginç iddia

Ve sözleşmesi feshedildi! 'İdmanlara sürekli ve mazeretsiz geç katıldı'
Ve sözleşmesi feshedildi! 'İdmanlara sürekli ve mazeretsiz geç katıldı'

Ve sözleşmesi feshedildi! 'İdmanlara sürekli ve mazeretsiz geç katıldı'

Yusuf Yazıcı, yıldızları solladı
Yusuf Yazıcı, yıldızları solladı

Yusuf Yazıcı, yıldızları solladı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi...
Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi...

Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi...

Fatih Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi ne olacaktı?

G.Saray anlamlı Murad Mammadov paylaşımı
G.Saray anlamlı Murad Mammadov paylaşımı

G.Saray anlamlı Murad Mammadov paylaşımı

Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek Murad Mammadov bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek" sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.

Erokspor'dan 'süper' sürpriz
Erokspor'dan 'süper' sürpriz

Erokspor'dan 'süper' sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi
Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi

Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok tartışılan isim Muğdat Çelik'ti. Penaltıya sebebiyet verip takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu, eleştirilere çok konuşulacak sözlerle cevap verdi. Muğdat, “Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış” dedi.

Denizlispor'a bir darbe de Turgutluspor'dan
Denizlispor'a bir darbe de Turgutluspor'dan

Denizlispor'a bir darbe de Turgutluspor'dan

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sahasında Misli.com 2'nci Lig'deki Ege ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak elendi.

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.