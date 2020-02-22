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aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:40
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  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:40

Robert Prosinecki: 'Ligde kalacağımıza inanıyoruz'

Robert Prosinecki: 'Ligde kalacağımıza inanıyoruz'

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Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bugün 2-0 dan 2-2'ye getirmemiz bizim tesellimiz oldu. Ligde kalacağımıza inanıyoruz." dedi. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk." dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçının zor olacağının farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Prosinecki, "Her hafta zorlu mücadeleler yapıyoruz. İttifak Holding Konyaspor ligde kalmaya oynuyor, o yüzden onların da direnci fazlaydı. 2-0 geriye düştük ancak beraberliği yakaladık. Futbolcularımı kutluyorum. Şimdi yine önemli olan Göztepe maçına odaklanmak zorundayız. Bugün 2-0 dan 2-2'ye getirmemiz bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.

Bir basın mensubunun hakemle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Prosinecki, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini ve futbolcularının enerjilerini hakemle uğraşarak harcadıklarını ifade etti.

Prosinecki, daha iyiye giden ve savaşan bir Kayserispor'un sahada olduğunu aktardı.

"Ligde kalacağımıza inanıyoruz." diyen Prosinecki, önlerindeki maçlardan daha iyi sonuç alacaklarına da inandıklarını kaydetti.

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