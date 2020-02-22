Robert Prosinecki: 'Ligde kalacağımıza inanıyoruz'

Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.
Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor maçının zor olacağının farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.
İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Prosinecki, "Her hafta zorlu mücadeleler yapıyoruz. İttifak Holding Konyaspor ligde kalmaya oynuyor, o yüzden onların da direnci fazlaydı. 2-0 geriye düştük ancak beraberliği yakaladık. Futbolcularımı kutluyorum. Şimdi yine önemli olan Göztepe maçına odaklanmak zorundayız. Bugün 2-0 dan 2-2'ye getirmemiz bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.
Bir basın mensubunun hakemle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Prosinecki, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini ve futbolcularının enerjilerini hakemle uğraşarak harcadıklarını ifade etti.
Prosinecki, daha iyiye giden ve savaşan bir Kayserispor'un sahada olduğunu aktardı.
"Ligde kalacağımıza inanıyoruz." diyen Prosinecki, önlerindeki maçlardan daha iyi sonuç alacaklarına da inandıklarını kaydetti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, kozlarını Kayseri'de paylaştı. 2-0 öne geçen Konyaspor, skoru koruyamayadı ve Kayserispor 2-2'lik skorla 1 puanı kurtarmayı başardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.
Süper Lig'de yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi heyecan dorukta... Ezeli rakiplerin tarihi randevusu öncesi iki takımın 19 yaş altı ekipleri karşı karşıya geldi... Fenerbahçe - Galatasaray 19 yaş altı derbisi bakın nasıl sonuçlandı... İşte detaylar...
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...