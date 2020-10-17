Robert Prosinecki, Gençlerbirliği maçına 3-5-2 sistemiyle çıkmayı planlıyor

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki'nin takımını 3-5-2 formatıyla sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.
Hırvat teknik adamın Hugo Rodallega ve Muris Mesanovic'i gol silahı olarak ileri uçta görevlendireceği kaydedildi.
Prosinecki'nin İttifak Holding Konyaspor maçında kasığından sakatlanan Fabiano Leismann'ın yerine Oğuz Yılmaz'a görev vereceği belirtildi. Savunmada deneyimli isim Subotic'ten vazgeçmeyecek olan deneyimli teknik adamın kanatlarda ise Angelo Sagal ve Hadi Sacko'yu görevlendirebileceği kaydedildi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Gençlerbirliği maçını kazanarak lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz. Galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara tırmanmamız gerekiyor. Yönetim olarak oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz" dedi.
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