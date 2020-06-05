Robert Prosinecki, Fenerbahçe maçının kadrosunu belirledi

12 Haziran 2020 Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Robert Prosinecki, sahaya süreceği kadroyu şekillendirmeye başladı.
Aylar sonra başlayacak Süper Lig’e puan veya puanlar ile start vermek isteyen sarı kırmızılılar, çalışmalarını pür dikkat sürdürürken teknik direktör Prosinecki de, Fenerbahçe’ye karşı oynatacağı kadroyu belirlemeye başladı.
Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo’nun sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği Kayserispor’da Portekiz’de bulunan Miguel Lopes de görev alamayacak. Sağ bekte Zoran Kvrzic’e görev verecek olan Prosinecki, orta alanda Gustavo’nun yerine Hasan Hüseyin’i oynatacak. Kanatlarda ise Mario Situm ile Ziya Alkurt’un oynaması planlanıyor. Robert Prosinecki, sarı kırmızılı takımın forvetinde de Muris Mesanovic’e formayı verecek.
Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçta 22 puanla 18. sırada yer alıyor.
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