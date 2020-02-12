Robert Prosinecki: 'Denizlispor'u yenmek zorundayız'

Devre arasında transfer yasağını kaldırıp neredeyse yeniden takım kuran Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına final gözüyle bakıyor.

Devre arasında transfer yasağını kaldırıp neredeyse yeniden takım kuran Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına final gözüyle bakıyor.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve galibiyet özlemini bitiremeyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Robert Prosinecki, “Bizim için final olacak. Denizlispor’u yenmek zorundayız. Umarım bu kez şans da bizim yanımızda olur” ifadelerini kullandı.