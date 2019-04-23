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  3. Robbie Fowler, Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu

Robbie Fowler, Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu

Robbie Fowler, Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu

Liverpool Kulübünün unutulmaz golcüsü Robbie Fowler, Avustralya Birinci Futbol Ligi takımlarından Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu.

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Liverpool formasıyla 1990'lı yıllarda attığı gollerle hafızalara kazınan eski İngiliz milli futbolcu Fowler, teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli anlaşmasına imza attı.     

Brisbane Roar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Fowler ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.     

Fowler, aktif kariyerine son vermeden önce 2011-2012 sezonunda oynadığı Tayland'ın Muangthong United takımında futbolcu-teknik direktör olarak görev yapmıştı.

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