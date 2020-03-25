Rizespor'dan koronavirüs ertelemesi

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 27 Mart Cuma gününün, antrenman programının başlangıcı olarak planlandığını belirtti.
Mevcut koşulları dikkate alarak programın ileri tarihe alındığını kaydeden Türüt, "Ülke genelinde virüsle mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülmektedir. Gelişmelere göre yeni bir takvim belirlenecektir. Evde kal Türkiye. Önce sağlık, sonra futbol." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.
En çok madalya kazanan Türk güreşçisi Evin Demirhan'dan ‘sağlıklı' tavsiyeler: “Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru beslenmeli ve spor yapmalıyız. Başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Kendimizi ve çevremizi önemsemek zorundayız. Ülke olarak en az zararla bu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Evde kalın!”
Dünyayı adeta esir alan koronavirüs salgınına karşı futbol kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular bugün koronavirüs testine girecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi.