Rizespor'da Melnjak belirsizliği! Sportif direktörden açıklama geldi

İlk maçında 2 gol atarak yıldızlaşan yeni transfer Milan Skoda'yı değerlendirerek söze başlayan Bal, "Milan Skoda listemizdeki forvet oyuncularından biriydi. Kendisini aradığımızda, bize Gençlerbirliği ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi, bu yüzden hemen o defteri kapattık. Ertesi gün ise anlaşamadıklarını duyduk. Bu konuda Gençlerbirliği ile de görüşerek Fair-Play çerçevesinde yeniden devreye girdik ve anlaşma sağladık. Sembol bir oyuncu, bize çok katkı vereceğine inanıyoruz" dedi.
'İkisini de bırakmayız'
Yılmaz Bal transferde adı geçen Dario Melnjak ve Gökhan Akkan hakkında da konuştu. İki oyuncu için de herhangi bir resmi teklifin kulübe ulaşmadığını belirten başarılı futbol adamı, "İki oyuncuyla da asla ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok. İkisinden de çok memnunuz. Bunu oyuncularımıza da söyledik. Melnjak'la bitecek olan sözleşmesini uzatma noktasında Antalya'da bir görüşme gerçekleştirdik, bizden düşünmek için süre istedi. O da Rize'de olmak mutlu" değerlendirmesini yaptı.
(LigRadyo)
3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
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