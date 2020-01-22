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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:27
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:27

Rizespor'da Melnjak belirsizliği! Sportif direktörden açıklama geldi

Rizespor'da Melnjak belirsizliği! Sportif direktörden açıklama geldi

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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yle adı anılan Melnjak'la sözleşme uzatmak istediklerini belirten Bal, "Melnjak'la bitecek olan sözleşmesini uzatma noktasında Antalya'da bir görüşme gerçekleştirdik, bizden düşünmek için süre istedi." dedi.

İlk maçında 2 gol atarak yıldızlaşan yeni transfer Milan Skoda'yı değerlendirerek söze başlayan Bal, "Milan Skoda listemizdeki forvet oyuncularından biriydi. Kendisini aradığımızda, bize Gençlerbirliği ile anlaşmak üzere olduğunu söyledi, bu yüzden hemen o defteri kapattık. Ertesi gün ise anlaşamadıklarını duyduk. Bu konuda Gençlerbirliği ile de görüşerek Fair-Play çerçevesinde yeniden devreye girdik ve anlaşma sağladık. Sembol bir oyuncu, bize çok katkı vereceğine inanıyoruz" dedi.  

'İkisini de bırakmayız'

Yılmaz Bal transferde adı geçen Dario Melnjak ve Gökhan Akkan hakkında da konuştu. İki oyuncu için de herhangi bir resmi teklifin kulübe ulaşmadığını belirten başarılı futbol adamı, "İki oyuncuyla da asla ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok. İkisinden de çok memnunuz. Bunu oyuncularımıza da söyledik. Melnjak'la bitecek olan sözleşmesini uzatma noktasında Antalya'da bir görüşme gerçekleştirdik, bizden düşünmek için süre istedi. O da Rize'de olmak mutlu" değerlendirmesini yaptı.

(LigRadyo)

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