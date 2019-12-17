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  3. Rizespor, Samsun'dan 1-1'lik skorla istediğini aldı

Rizespor, Samsun'dan 1-1'lik skorla istediğini aldı

Rizespor, Samsun'dan 1-1'lik skorla istediğini aldı

Çaykur Rizespor, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Samsunspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Rizespor tur atlayan taraf oldu.

Konuk ekip Rizespor 55. dakikada Marko Scepovic'in golüyle öne geçerken, Samsunspor 87. dakikada eşitliği yakaladı. İlk maçı 3-2 kazanan Rizespor tur atlayan taraf oldu ve son 16 turuna yükseldi.


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