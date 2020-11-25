Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Galataasray, ayak tenisi çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise yenilenme programı dâhilinde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı. Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından solladı.